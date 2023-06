Celebripost

Il fatto che fosse alla reggia di Versailles e i suoi ospiti la guardassero da barchette di legno bianche, con ombrellini e ventagli, ha reso la sfilata di Jacquemus un’ottima occasione in cui trovare persone che valesse la pena fotografare in settimana, a cominciare da Victoria e David Beckham e proseguendo con Eva Longoria, Monica Bellucci e Gigi Hadid. Poi Ryan Gosling, Margot Robbie e Greta Gerwig a un evento per Barbie; Henry Cavill alla prima della terza stagione The Witcher, qualcuno al festival di Glastonbury e Tom Cruise, Pierce Brosnan e Jane Fonda.