Sono state decise misure cautelari per 68 persone nell’ambito di un’inchiesta sulla ’ndrangheta nella provincia di Cosenza

Venerdì mattina sono state ordinate misure cautelari in varie città della provincia di Cosenza, in Calabria, nei confronti di 68 persone accusate tra le altre cose di associazione di tipo mafioso e associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga aggravata dalle finalità mafiose. Tra queste persone c’è anche il politico Marco Guidi, consigliere comunale di Cassano allo Ionio che sarà sottoposto all’obbligo di firma (cioè l’obbligo di presentarsi negli uffici della polizia in giorni e orari stabiliti dal giudice). I carabinieri hanno sequestrato beni per un valore di 5 milioni di euro.

Le misure cautelari sono state ordinate dal giudice per le indagini preliminari (gip) del tribunale di Catanzaro: alcune prevedono la detenzione in carcere, altre gli arresti domiciliari e altre ancora l’obbligo di firma. Le persone indagate dalla procura di Catanzaro sono in tutto 82.