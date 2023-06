Caroline Wozniacki ha annunciato che tornerà a giocare a tennis, tre anni e mezzo dopo il suo ritiro

Caroline Wozniacki, 32enne tennista danese che si era ritirata dallo sport tre anni e mezzo fa, ha annunciato con un articolo sulla rivista Vogue che tornerà a giocare nel torneo di Montréal, in Canada, in programma ad agosto. Wozniacki è considerata la tennista danese più forte di tutti i tempi: ha vinto 30 tornei WTA, il circuito femminile del tennis, ed è stata numero 1 al mondo per 71 settimane, raggiungendo il suo miglior risultato con la vittoria nel 2018 agli Australian Open, uno dei quattro tornei del Grande Slam, i quattro più importanti del tennis.

Over these past three years away from the game I got to make up for lost time with my family, I became a mother and now have two beautiful children I am so grateful for. But I still have goals I want to accomplish. I want to show my kids that you can pursue your dreams no matter… pic.twitter.com/OQatFWxQGK

— Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) June 29, 2023