È stato liberato il ristoratore italiano Panfilo “Benny” Colonico, che era stato rapito nei giorni scorsi in Ecuador

Nella notte è stato liberato Panfilo “Benny” Colonico, il ristoratore italiano che era stato rapito venerdì nella città di Guayaquil, in Ecuador, paese dove viveva da un paio d’anni. A rapirlo erano state persone vestite da poliziotti, in pieno giorno, all’interno di un ristorante di sua proprietà. Dalla prime informazioni sembra che sia stato lasciato dai suoi rapitori lungo una strada vicina alla costa della città e che poi sia andato a piedi da solo fino al suo ristorante. Dalle foto che circolano sui social network sembra in buone condizioni di salute. Al momento non sono stati diffusi maggiori dettagli sulla dinamica della liberazione e su cosa sia successo durante il rapimento.

