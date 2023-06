La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura dell’intervento in parlamento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla vigilia della riunione del Consiglio europeo, nel quale ha criticato l’annuncio della Banca centrale europea di voler alzare ancora i tassi di interesse a luglio, ha espresso l’intenzione di rinviare ogni decisione sull’approvazione del Meccanismo europeo di solidarietà, e criticato l’ex presidente del Consiglio Draghi e il commissario europeo Gentiloni per i ritardi del PNRR. Il Fatto apre invece sul tentativo del Vaticano di trovare una soluzione diplomatica per la guerra fra Russia e Ucraina, Libero titola sul voto del Senato che ha negato l’autorizzazione a procedere per Matteo Salvini per l’accusa di diffamazione nei confronti di Carola Rackete, e Avvenire apre con un reportage sull’Afghanistan.