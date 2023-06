150 arresti per le proteste violente in Francia

Per la seconda notte consecutiva in diverse città della Francia ci sono state molte proteste violente in reazione all’uccisione di un 17enne da parte della polizia, avvenuta martedì mattina a Nanterre, quartiere popolare nell’ovest di Parigi. Fino alla mezzanotte la situazione sembrava relativamente calma, poi le proteste si sono intensificate: principalmente a Parigi, ma anche a Lione, Tolosa, Lille, Digione e Amiens. In alcuni casi i manifestanti hanno dato fuoco ad auto e bidoni della spazzatura e danneggiato l’esterno di municipi e scuole, e si sono scontrati con la polizia, che ha risposto lanciando gas lacrimogeni per disperdere la folla. Giovedì mattina il ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin ha detto che nella notte la polizia ha arrestato in tutto 150 persone che avevano partecipato alle proteste.

Il ragazzo ucciso si chiamava Naël M., e al momento della morte stava guidando un’auto sulla quale si trovavano altre due persone. Inizialmente la polizia aveva detto che il veicolo stava andando verso due agenti in motocicletta con l’intenzione di investirli.

Ma un video di 50 secondi circolato sui social e verificato da diversi giornali francesi ha mostrato che uno dei due poliziotti si era affacciato al finestrino dell’auto (una Mercedes AMG gialla) dal lato del conducente e aveva cominciato a discutere animatamente con lui, puntando la pistola a pochi centimetri da lui. Il poliziotto avrebbe poi sparato a Naël M. all’altezza del cuore, appena il diciassettenne aveva provato a ripartire. L’auto poi si è schiantata contro un palo. Naël M. era morto pochi minuti dopo.