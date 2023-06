La cantante Madonna ha posticipato il suo tour mondiale dopo essere stata ricoverata in terapia intensiva per un’infezione batterica

La cantante statunitense Madonna ha posticipato il suo tour mondiale dopo essere stata ricoverata in terapia intensiva per un’infezione batterica. L’infezione è stata descritta come «grave» in un comunicato del suo agente, che ha però detto che le condizioni di salute della cantante stanno migliorando. Non sono chiare la cause dell’infezione batterica, che sarebbe stata contratta da Madonna sabato 24 giugno.

Il tour di Madonna, che ha 64 anni, sarebbe dovuto iniziare il prossimo 15 luglio a Vancouver, in Canada, e finire il 6 dicembre di quest’anno a Londra, nel Regno Unito. Al momento non è chiaro di quanto sarà posticipato il tour.