Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi. Alcuni si occupano della situazione in Russia dopo la rivolta di sabato scorso del gruppo Wagner, dell’arrivo in Bielorussia del suo capo Prigozhin, e della visita a Mosca del presidente della Conferenza episcopale italiana Zuppi per cercare una soluzione diplomatica alla guerra con l’Ucraina, altri aprono sulle decisioni prese nel Consiglio dei ministri di ieri, con la nomina del generale Figliuolo a commissario straordinario per l’alluvione in Romagna, l’approvazione del disegno di legge di modifica al codice della strada, e la scelta di Fabio Panetta, attualmente membro del consiglio della Banca centrale europea, come successore di Ignazio Visco per l’incarico di governatore della Banca d’Italia. Il Giornale titola sull’annuncio della BCE di un nuovo rialzo dei tassi di interesse a luglio, il Fatto segue sempre la vicenda che riguarda le aziende della ministra del Turismo Santanchè, e la Verità si occupa dell’indagine sulla gestione di Autostrade da parte del gruppo Benetton.