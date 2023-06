Il Comune di Rende, in provincia di Cosenza, è stato sciolto per infiltrazioni mafiose

Martedì sera il Consiglio dei ministri ha approvato lo scioglimento del Comune di Rende, in provincia di Cosenza, per infiltrazioni mafiose: è stato deciso in seguito a un’indagine di una commissione antimafia nominata appositamente dalla prefetta di Cosenza, Vittoria Ciaramella, dopo che il sindaco del Comune Marcello Manna e l’ex assessore ai lavori pubblici Pino Munno erano stati coinvolti in un’inchiesta sulle cosche di ‘ndrangheta attive nella zona di Cosenza. La gestione del Comune è stata affidata per 18 mesi a una commissione straordinaria, i cui membri sono stati nominati mercoledì: il prefetto a riposo Santi Giuffré, la viceprefetto vicario della prefettura di Cosenza Rosa Correale e il dirigente della prefettura di Brindisi Michele Albertini.

Lo scioglimento comporta in sostanza il disfacimento del consiglio comunale e la cessazione di tutte le cariche elettive: sindaco e consiglieri comunali, sia di maggioranza sia di minoranza. Inoltre prevede la risoluzione di tutti gli incarichi assegnati a consulenti e a dirigenti.

