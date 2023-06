La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura ancora della situazione in Russia dopo la rivolta del gruppo Wagner di sabato scorso: ieri è ricomparso il presidente Putin che in un discorso al paese ha invitato i membri di Wagner a unirsi all’esercito o ad andare in Bielorussia, mentre il capo di Wagner Prigozhin ha detto che non aveva intenzione di fare un colpo di stato ma solo di difendere i suoi soldati. Il Messaggero, Domani, il Riformista e il Tempo aprono invece sulle elezioni regionali in Molise, dove ha vinto il candidato della destra Roberti, il Fatto segue le notizie sulla ministra del Turismo Santanchè e sulla gestione delle sue aziende, e Libero titola sugli aumenti delle pensioni da luglio.