È ancora la situazione in Russia dopo la rivolta del gruppo Wagner, rientrata con la mediazione del presidente bielorusso Lukashenko, la notizia di apertura su quasi tutti i giornali di oggi: i titoli principali riguardano il destino del capo del gruppo Wagner Prigozhin, di cui sembrano essersi perse le tracce dopo la sua partenza da Rostov, i rapporti di potere in Russia, con il regime del presidente Putin indebolito dall’azione, e le conseguenze sulla situazione in Ucraina. Il Fatto si occupa invece delle critiche alla ministra del Turismo Santanché, dopo l’inchiesta della trasmissione Report della settimana scorsa sulla gestione delle sue aziende, mentre il Tempo apre sul probabile rinvio della discussione parlamentare sul Meccanismo europeo di stabilità.