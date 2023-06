L’apertura di tutti i giornali di oggi è dedicata alla rivolta del gruppo paramilitare russo Wagner, guidata dal suo capo Yevgeny Prigozhin, contro il governo e l’esercito russo che ha portato all’occupazione della città di Rostov sul Don e all’avanzata verso Mosca di truppe e mezzi militari della milizia, prima che ieri sera il presidente bielorusso Lukashenko annunciasse di aver raggiunto un accordo con il presidente russo Putin e Prigozhin per fermare l’insurrezione del gruppo Wagner e offrirsi come garante per la sicurezza dei mercenari.