Diversi giornali oggi aprono sulle accuse contro la ministra del Turismo Daniela Santanchè per la sua attività imprenditoriale, emerse soprattutto dopo un’inchiesta del programma di Rai 3 Report a inizio settimana. Si parla poi ancora molto delle indagini sull’ex direttore generale dell’Agenzia delle Dogane Marcello Minenna e dell’ex deputato della Lega Gianluca Pini, agli arresti domiciliari da giovedì. Sempre dall’Italia, ci sono alcune novità sulle trascrizioni degli atti di nascita dei figli delle famiglie omogenitoriali, mentre per gli esteri si parla soprattutto dello scontro – a quanto sembra non solo dialettico – tra il governo russo e il capo del gruppo Wagner, il gruppo di mercenari che combatte con le truppe russe nell’invasione dell’Ucraina.