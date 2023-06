Come creare progetti di cooperazione innovativi tra Italia e Africa

La “cooperazione internazionale per lo sviluppo” è una forma di collaborazione fra Stati e organizzazioni che ha lo scopo di favorire la collaborazione tra territori, per uno sviluppo sostenibile e globale. Fra le diverse iniziative che si occupano di questo tema c’è “Innovazione per lo sviluppo”, un programma promosso da Fondazione Cariplo e Fondazione Compagnia di San Paolo che sostiene progetti di innovazione tecnologica nei paesi in cui opera, e propone in Italia corsi di formazione, workshop online, eventi.

Il più importante di questi eventi è l’Open Day dell’Innovazione, che quest’anno si svolgerà martedì 27 giugno al centro internazionale di cultura digitale Meet di Milano, nella zona di Porta Venezia. Si parlerà dei rapporti che legano Italia e Africa attraverso storie di innovazione e buone pratiche. L’evento è rivolto in particolare alle Organizzazioni della Società Civile (OSC) e alle istituzioni che lavorano nella cooperazione internazionale allo sviluppo (in particolare a chi si occupa di paesi africani), alle organizzazioni che si occupano della diaspora di alcune popolazioni ai soggetti che si interessano di innovazione tra Italia e Africa come startup, imprese sociali, laboratori di ricerca, designer. L’evento è aperto a studentesse e studenti di percorsi di alta formazione nella stessa cooperazione internazionale, in economia e impatto sociale e in tecnologie per lo sviluppo.



Sono previsti numerosi incontri, esperienze immersive (progettate insieme al Meet) e momenti di confronto diretto: si parlerà dei risultati del programma “Innovazione per lo sviluppo” e delle collaborazioni con le altre organizzazioni che lavorano tra Italia e Africa. Al mattino sono previsti singoli interventi, panel di discussione e interviste, mentre al pomeriggio ci saranno incontri pensati per facilitare l’interazione e la partecipazione attiva del pubblico (qui il programma completo). La partecipazione all’evento è gratuita, ma bisogna registrarsi a questo link. È possibile seguire l’evento in presenza o online: i posti in presenza sono però limitati e saranno assegnati in base all’ordine di arrivo, fino a esaurimento.

I temi dell’edizione di quest’anno sono la valorizzazione della diversità e la cosiddetta moltiplicazione dell’impatto. Il primo tema non fa riferimento solo alla diversità culturale e di genere, ma anche a quella relativa al background, alle competenze e alle esperienze di ciascuna persona e organizzazione coinvolta nel processo di cooperazione allo sviluppo. La moltiplicazione dell’impatto è invece un concetto secondo il quale le soluzioni innovative possono avere un effetto positivo maggiore se sono realizzate in modo collaborativo con l’obiettivo di replicarle in nuovi contesti.

Nella prima parte della giornata ci saranno gli interventi di relatori internazionali e le testimonianze di innovatrici e innovatori, che daranno il loro contributo in presenza o collegati da quattro centri di innovazione di altrettante capitali africane: Nairobi (Kenya), Kampala (Uganda), Dakar (Senegal) e Ouagadougou (Burkina Faso). Nel primo pomeriggio, nell’Immersive Room di Meet, sarà presentata un’installazione dedicata al percorso finora portato avanti dal programma “Innovazione per lo Sviluppo”, composta da pillole video, reportage fotografici, ritratti di chi ha partecipato ai progetti in Africa. Si svolgerà anche una performance artistica a completare il racconto.

Sempre nel pomeriggio, nella Gallery del Meet, sarà possibile provare esperienze in realtà virtuale sui temi della cooperazione allo sviluppo, delle migrazioni e della cittadinanza globale. In un altro spazio del Meet, la Scala Abitata del Centro, sarà organizzato un “networking corner”, cioè uno spazio in cui ci si potrà confrontare su temi al centro del programma come l’alimentazione e l’agricoltura sostenibile, la salute e il benessere, l’economia circolare e lo sviluppo economico. Alle ore 18 nella Sala Theatre, invece, verrà proiettato in anteprima il documentario Mabadiliko: Storie di cambiamento e innovazione, prodotto da “Innovazione per lo Sviluppo”: racconta tre storie di trasformazione tecnologica in Kenya legate ad alcuni dei progetti sostenuti dal programma.