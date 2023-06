La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura della discussione sulla ratifica del Meccanismo europeo di stabilità da parte dell’Italia, unico paese dell’Unione Europea che ancora non ha provveduto, e delle divisioni nella maggioranza di governo dopo la diffusione del documento del ministero dell’Economia che elencava gli effetti positivi che verrebbero dalla ratifica. Qualche giornale apre invece sull’inchiesta sulle aziende della ministra del Turismo Santanché e sull’arresto dell’assessore all’Ambiente della Calabria e di un ex deputato della Lega in un’indagine su una presunta fornitura illecita di mascherine, il Manifesto presenta la manifestazione di domani dei lavoratori della sanità, e Avvenire si occupa del sequestro di 48 milioni a Esselunga per l’accusa di frode fiscale e gestione irregolare dei dipendenti.