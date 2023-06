Celebripost

Pharrell Williams alla sua prima sfilata come direttore creativo di Louis Vuitton; il primo ministro indiano Narendra Modi in visita ufficiale alla Casa Bianca; le attrici Pom Klementieff e Vanessa Kirby in piazza di Spagna a Roma per la prima italiana di Mission: Impossible 7 e Tom Cruise per quella tedesca a Berlino; l’attore Alessandro Borghi alla cerimonia dei Nastri d’argento: sono alcune delle persone famose fotografate nei giorni scorsi. Complici le settimane della moda tra Parigi e Milano ci sono poi un po’ di persone viste alle sfilate, come Jared Leto, Lenny Kravitz e Catherine Deneuve; per finire con le ennesime espressioni buffe del principe Louis sul balcone di Buckingham Palace.