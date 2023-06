Secondo le autorità russe, l’esercito ucraino avrebbe bombardato e gravemente danneggiato un ponte che collega la Crimea al sud dell’Ucraina

Mercoledì mattina le autorità russe hanno detto che l’esercito ucraino ha attaccato e gravemente danneggiato il ponte di Chongar, che collega la penisola di Crimea alla regione ucraina di Kherson, occupata dai russi. Nessun funzionario ucraino ha commentato ufficialmente la cosa, né confermato l’attacco, ma nel frattempo su Telegram sono circolate foto che sembrano dimostrare il bombardamento. Il ponte è diviso in due parti autonome ed entrambe sarebbero state danneggiate in modo da essere al momento inagibili. Non sono stati segnalati morti né feriti.

#Ukraine A Ukrainian missile attack struck the Chongar bridge connecting Russian-held parts of the Kherson region with the Crimean peninsula. This was stated by Russia-appointed officials. This road is the shortest way from Crimea to Melitopol and further to the southern front. pic.twitter.com/2HIjnFaI6B

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) June 22, 2023