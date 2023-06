Almeno tre persone sono morte a causa di un tornado a Matador, in Texas

Mercoledì c’è stata una forte tempesta in Texas, negli Stati Uniti, che ha causato un tornado e la morte di almeno tre persone a Matador, nella parte settentrionale dello stato. Sono in corso ricerche per individuare eventuali persone ferite o intrappolate in edifici danneggiati: la tempesta ha distrutto diverse abitazioni e il personale impegnato nei soccorsi ha già estratto alcune persone dalle macerie. Il tornado ha provocato anche estese interruzioni di elettricità, non solo a Matador ma in tutto il Texas.

Sempre mercoledì sono stati segnalati tornado anche in Nebraska, Colorado e Wyoming. La settimana scorsa in Texas erano morte altre tre persone, a causa di un altro forte tornado che aveva provocato anche decine di feriti.