Le due notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono l’incontro a Parigi fra la presidente del Consiglio Meloni e il presidente francese Macron, e la condanna a 15 mesi di Piercamillo Davigo da parte del Tribunale di Brescia per rivelazione di segreto d’ufficio. Il Sole 24 Ore e il Messaggero si occupano invece della discussione in commissione Finanze alla Camera della legge delega fiscale, Repubblica apre sulle parole del presidente della Repubblica Mattarella sul dovere di pagare le tasse, la Stampa titola sulla decisione della procura di Padova di impugnare la registrazione dei figli di coppie omogenitoriali, difesa dalla ministra per la Famiglia Roccella, e il Manifesto vorrebbe che il governo finanziasse di più la sanità pubblica.