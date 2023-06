Il 20 giugno sono previsti ritardi e cancellazioni su varie tratte per uno sciopero nazionale del trasporto aereo

Martedì 20 giugno ci sarà uno sciopero del settore aereo che potrà causare ritardi e cancellazioni di numerosi voli. Lo sciopero riguarda in particolare il personale dei servizi di assistenza a terra (handling) forniti ai passeggeri, il personale dell’aeroporto Fiumicino di Roma e quello dell’azienda Vueling. Si inserisce all’interno di un processo di contrattazione portato avanti da Cub Trasporti, la principale confederazione sindacale sotto cui ricadono i lavoratori aeroportuali: il loro contratto nazionale è scaduto da sei anni.

Il consiglio in questi casi è di consultare i siti della compagnia aerea con la quale si vola, nel caso in cui si dovesse volare martedì, ma normalmente l’arrivo a destinazione dei voli nazionali in corso nel momento dell’inizio dello sciopero (ovvero la mezzanotte di martedì) dev’essere garantito. Durante gli scioperi ci sono anche delle fasce orarie tutelate durante le quali i voli devono comunque essere effettuati: tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21. L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ha pubblicato qui una lista dei voli garantiti in ogni caso.