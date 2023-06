Il CEO dell’azienda tecnologica cinese Alibaba si dimetterà a settembre

La nota azienda di e-commerce cinese Alibaba ha annunciato che a settembre il presidente e CEO Daniel Zhang si dimetterà. Zhang aveva assunto la carica di CEO nel 2015 e nel 2019 aveva sostituito il fondatore Jack Ma come presidente dell’azienda. Verrà sostituito come presidente da Joseph Tsai, attuale vicepresidente esecutivo dell’azienda, e come amministratore delegato dall’attuale leader della divisione e-commerce dell’azienda, Eddie Yongming Wu. Zhang ha detto che per lui è «il momento giusto» per dimettersi: continuerà a ricoprire il ruolo di presidente e CEO di una parte dell’azienda, quella che si occupa di cloud computing avanzato.

In una nota interna circolata tra i dipendenti, Zhang ha detto che sarebbe «inappropriato» continuare a ricoprire il ruolo di presidente e amministratore delegato sia di Alibaba che di Alibaba Cloud, che si sta preparando per una quotazione in borsa indipendente. Il cambio si inserisce in un momento di grandi cambiamenti all’interno di Alibaba: pochi mesi fa l’azienda aveva annunciato che si sarebbe presto divisa in sei divisioni, ognuna delle quali avrebbe avuto un amministratore delegato indipendente.