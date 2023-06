Ci sono molte notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano della direzione del Partito Democratico in cui la segretaria Schlein ha difeso la sua linea dopo le critiche per la partecipazione alla manifestazione del Movimento 5 Stelle di sabato scorso, Repubblica e il Manifesto titolano sulla decisione della procura di Padova di impugnare la registrazione dei figli di coppie omogenitoriali, la Stampa e il Fatto criticano le parole del ministro della Giustizia Nordio sull’evasione fiscale, Avvenire e l’Osservatore Romano aprono sull’accoglienza dei migranti, Libero si occupa del futuro lavorativo di Luciana Littizzetto, e il Messaggero celebra i 145 anni del giornale.