A Montefiascone, in provinca di Viterbo, è franato un terrapieno su un ristorante: il titolare è morto

Domenica mattina una grossa porzione di un terrapieno è franata sul ristorante “da Paolo al Miralago” di Montefiascone, in provincia di Viterbo. Il titolare, Paolo Morincasa, è morto. Un collaboratore di Morincasa, il cuoco del ristorante, è stato estratto vivo dalle macerie ed è stato trasportato all’ospedale Belcolle di Viterbo in codice rosso, con un trauma cranico e un trauma toracico. Secondo il Corriere di Viterbo in questi giorni erano in corso lavori di sbancamento nella zona della frana, regolarmente autorizzati.