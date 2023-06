Alcuni dei quotidiani maggiori di oggi titolano sul disegno di legge con cui il governo vorrebbe riformare la giustizia, in particolare su un’intervista del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, durante un evento a Taormina in cui ha definito «interferenze» le critiche dei magistrati alla riforma. Un’altra notizia che trova spazio in molti giornali, anche locali, è la manifestazione del Movimento 5 Stelle contro il lavoro precario che si è tenuta ieri a Roma, a cui ha partecipato anche la segretaria del PD, Elly Schlein, e un po’ a sopresa il fondatore del Movimento, Beppe Grillo. Oggi viene dedicato meno spazio invece alla storia del naufragio in Grecia, con l’eccezione di Avvenire.