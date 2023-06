Sono due le notizie principali in apertura sui giornali di oggi: il disegno di legge sulla giustizia approvato ieri dal Consiglio dei ministri, che prevede fra le altre cose l’abolizione del reato di abuso di ufficio e limitazioni alla diffusione delle intercettazioni, e il naufragio al largo del Peloponneso, in Grecia, di una barca che secondo le stime avrebbe trasportato oltre settecento persone migranti, delle quali ne sono state messe in salvo solo 104. I giornali sportivi aprono sulla scelta di Rudi Garcia come nuovo allenatore del Napoli e sulla sconfitta dell’Italia con la Spagna nella semifinale di Nations League.