Generali ha comprato la compagnia assicurativa spagnola Liberty Seguros per 2,3 miliardi di euro

Generali, la più grande compagnia italiana di assicurazioni e la terza nell’Unione Europea, ha acquisito per 2,3 miliardi di euro la società spagnola Liberty Seguros dal gruppo statunitense Liberty Mutual. Per il settore è una delle più grosse acquisizioni degli ultimi anni a livello sia italiano che europeo e si inserisce in una tendenza del mercato europeo per cui si stanno creando gruppi sempre più grandi.

Da una parte la mossa consente a Generali di ingrandirsi e di consolidare la sua posizione tra i leader europei di mercato; dall’altra con l’acquisizione amplia ulteriormente un business su cui la società punta molto e su cui Liberty Seguros era specializzata, ossia il ramo danni – quella parte delle aziende assicurative che comprende le polizze a tutela di beni e persone da eventuali danni (come le assicurazioni delle auto, per esempio). Con questa acquisizione Generali diventa la quarta compagnia assicurativa in Spagna, la seconda in Portogallo ed entra tra le prime dieci del settore in Irlanda e Irlanda del Nord.