Il Napoli ha annunciato l’ingaggio dell’allenatore francese Rudi García in sostituzione di Luciano Spalletti, che dopo aver vinto lo Scudetto aveva deciso di lasciare la squadra per prendersi un anno sabbatico. La notizia è stata data inizialmente dal presidente Aurelio De Laurentiis, che su Twitter ha scritto: «Ho il piacere di annunciare che, dopo averlo conosciuto e frequentato durante gli ultimi dieci giorni, il signor Rudi García sarà il nuovo allenatore del Napoli».

García tornerà quindi ad allenare in Italia dopo essere stato alla Roma tra il 2013 e il 2016. Da allora ha allenato Marsiglia e Lione in Francia, e la squadra di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita, l’Al-Nassr, con cui lo scorso aprile aveva risolto il contratto in anticipo rispetto alla scadenza prevista.