È sempre la morte di Silvio Berlusconi la notizia che occupa quasi interamente tutte le prime pagine, con il suo funerale che si terrà oggi pomeriggio a Milano in Duomo; i titoli riguardano le polemiche sulla decisione del governo di proclamare il lutto nazionale per l’occasione e sulla sospensione dell’attività del parlamento, le ipotesi sul futuro politico di Forza Italia e su quello dell’azienda Fininvest. Le altre notizie che trovano spazio sulle prime pagine sono l’incriminazione di Donald Trump per i documenti riservati trovati nella sua villa, la morte dello scrittore Cormac McCarthy, l’andamento della controffensiva ucraina, le indagini sulla scomparsa di una bambina a Firenze, e la morte di Flavia Franzoni, la moglie di Romano Prodi.