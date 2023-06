È morta Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi

È morta a 76 anni Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi, ex presidente del Consiglio e della Commissione europea: lo ha reso noto un comunicato del suo ufficio stampa. Franzoni era stata professoressa di Metodi e tecniche del servizio sociale alla facoltà di Scienze politiche dell’Università di Bologna e direttrice dell’Istituto regionale per i servizi sociali, per cui aveva lavorato per diversi anni. Dal 1969 era spostata con Prodi, insieme al quale aveva partecipato alla campagna elettorale per le elezioni politiche del 1996. Nel 2005 era stata autrice con lui del libro Insieme.