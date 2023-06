La notizia principale in apertura sui giornali di oggi è la visita in Tunisia della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni: il giudizio dei vari giornali sui risultati del loro incontro con il presidente tunisino Saied è diverso fra chi vede il bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno, ma per il momento sulla gestione dei migranti non sembra ci sia nessun accordo in vista. Domani apre invece sulle violenze della polizia, associando a quelle nella questura di Verona il caso Cucchi e quello del carcere di Santa Maria Capua Vetere, il Giornale critica le amministrazioni di centrosinistra di Milano e Roma, mentre sui giornali sportivi domina il colore rosso, con le vittorie della Ferrari nella 24 ore di Le Mans e della Ducati nella MotoGP in Mugello.