10 persone sono morte a Greta, in Australia, per il ribaltamento di un pullman che le riportava a casa dopo un matrimonio

Domenica sera a Greta, città nel sud-est dell’Australia circa 200 chilometri a nord di Sydney, si è ribaltato un autobus che trasportava 36 invitati a un matrimonio: 10 persone sono morte, 25 sono rimaste ferite e l’autista, un uomo di 58 anni, è stato arrestato. Non è ancora chiaro cosa sia successo esattamente: la polizia locale ha detto senza dare altri dettagli che ci sono elementi sufficienti per incriminarlo, ma sull’incidente sono in corso indagini. Sembra che sulla strada ci fosse una nebbia particolarmente fitta. Delle 25 persone ferite, 21 sono in ospedale e una di loro è in condizioni critiche. I passeggeri a bordo dell’autobus erano appena stati al matrimonio e stavano raggiungendo i propri alloggi per dormire.