Nel ballottaggio delle amministrative a Siracusa è stato rieletto sindaco Francesco Italia, membro di Azione sostenuto da liste civiche

Il sindaco uscente di Siracusa, Francesco Italia, è stato rieletto per un secondo mandato al ballottaggio delle amministrative, per cui si è votato domenica e lunedì in alcuni comuni della Sicilia e della Sardegna. Italia era sostenuto da quattro liste civiche e almeno formalmente da nessun partito: fa però parte di Azione, il partito di centro fondato da Carlo Calenda, del quale è anche un componente della segreteria nazionale. Al ballottaggio ha superato il candidato del centrodestra, Ferdinando Messina: quando sono stati scrutinati circa tre quarti delle schede, Italia è avanti di circa 10 punti, con il 55 per cento dei voti.

Al primo turno, due settimane fa, Messina era risultato il candidato più votato: aveva ottenuto il 32,2 per cento delle preferenze, contro il 23,9 per cento di Italia, oltre 8 punti percentuali in più. La candidata del centrosinistra Renata Giunta si era fermata di poco sotto al 20 per cento. L’affluenza al ballottaggio è stata del 38,74 per cento, in crescita rispetto al 34 per cento del primo turno.

Complimenti a @italiasindaco, rieletto sindaco di Siracusa. Francesco ha fatto un grandissimo lavoro su sul territorio, con competenza e tanta energia. Incarna perfettamente quello che @Azione_it rappresenta e noi siamo orgogliosi di lui. Buona continuazione del lavoro! pic.twitter.com/SLv2WJgHaC — Carlo Calenda (@CarloCalenda) June 12, 2023