L’editore Francesco Giubilei si è dimesso da consigliere del ministro della Cultura

Francesco Giubilei, editore e presidente della Fondazione Tatarella, vicina a Fratelli d’Italia, si è dimesso da consigliere del ministro della Cultura Giuliano Sangiuliano. Lo ha confermato lui stesso al Foglio dopo che il giornale aveva segnalato la concessione di un contributo economico di 46mila euro dello stesso ministero alla fondazione Tatarella.

Il contributo era legato a un progetto per “interventi su archivi dei movimenti politici e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori”. Giubilei ha spiegato che i contributi vengono assegnati da una commissione tecnica e sulla base di un parere della sovrintendenza archivistica della regione in cui sono proposti. Nonostante la precisazione, Giubilei ha detto di essersi dimesso «per ragioni di opportunità, per continuare l’attività di presidente della Fondazione Tatarella».