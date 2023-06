Diverse persone sono state ferite in Marocco in un incidente sul set del sequel del film “Il Gladiatore”

Diversi membri della troupe impegnata in Marocco nelle riprese del sequel del film Il Gladiatore sono stati feriti in un incidente sul set. L’incidente è stato comunicato dalla casa di produzione Paramount Pictures, che ha specificato che tutte le persone ferite (di cui non è stato comunicato il numero esatto) sono in «condizioni stabili». Al momento non sono nemmeno chiare le cause e le dinamiche dell’incidente, che sembra però legato a un’esplosione sul set avvenuta alcuni giorni fa, di cui tra gli altri aveva parlato Variety.

Il seguito del Gladiatore, di cui ancora non è noto il titolo, è diretto (come il primo film) da Ridley Scott e ci reciteranno Paul Mescal, Pedro Pascal e Denzel Washington, ma non Russell Crowe. L’uscita del film è prevista per il novembre del 2024.