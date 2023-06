Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni titolano sulle dichiarazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante una conversazione con il giornalista Bruno Vespa, altri si occupano dei dati negativi della produzione industriale nel mese di aprile, altri ancora aprono sull’intervento della Marina militare a bordo di una nave turca al largo di Napoli dopo il tentativo di prenderne il controllo da parte di un gruppo di persone salite di nascosto sulla nave. Repubblica titola invece sul trattamento dei migranti in Tunisia, il Manifesto apre sulle manifestazioni previste oggi per il Gay Pride, Libero si preoccupa delle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, ricoverato nuovamente al San Raffaele a Milano, e i giornali sportivi presentano la finale di Champions League che si gioca stasera a Istanbul fra Inter e Manchester City. Il Corriere della Sera oggi non esce per uno sciopero dei suoi giornalisti.