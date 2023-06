Un piccolo aereo è precipitato in provincia di Caserta e le due persone a bordo sono morte

Due persone sono morte in provincia di Caserta in un incidente aereo: un velivolo Piper è precipitato in una zona di campagna non abitata nel territorio del comune di Cellole. Alcune persone che hanno assistito allo schianto hanno chiamato i soccorsi: sul posto sono arrivate ambulanze inviate dal 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Le due persone a bordo del velivolo sono morte a causa dei traumi riportati nell’impatto: dalle prime informazioni sarebbero padre e figlio.