Otto cose che abbiamo comprato a maggio

Wishlist è la rubrica mensile in cui parliamo degli acquisti online personali dei redattori, e vi suggeriamo oggetti che abbiamo provato noi stessi, di cui siamo soddisfatti al punto di consigliarveli.

Un paralume di carta

Un redattore ha acquistato un paralume, «minimo sforzo massima resa per coprire una lampadina spoglia». Il paralume è in carta, pesa 240 grammi, ha un diametro di circa 40 centimetri (è alto 30) e costa 16 euro, su Amazon.

Una cover per il telefono con portacarte

Dopo aver perso la tessera dell’abbonamento per i mezzi pubblici due volte in due mesi («lo tenevo in tasca, dato che va tirato fuori spesso») una redattrice ha comprato una cover per il telefono con lo scomparto per le tessere. Si dice soddisfatta soprattutto per essere riuscita ad evitare «le orride cover a portafoglio», e la tessera della metropolitana è ora sana e salva. La cover esiste per vari modelli di iPhone e costa 10 euro, su Amazon.

Un’oca magnetica portachiavi (o portacoltelli: dipende)

La stessa redattrice ha regalato a un amico un’oca magnetica a cui attaccare le chiavi quando si torna a casa. L’oca – almeno nelle intenzioni della redattrice – è un riferimento al meme “Peace was never an option” (apprezzato sia da lei sia dal destinatario del regalo) e funziona molto bene sia per tenere “in bocca” le chiavi, sia per tenere in bocca i coltelli. Su Amazon costa 18 euro.

Zampe rosa per la tv

«Ho messo le zampe rosa alla tv», ha raccontato una delle persone che si occupano degli abbonati del Post, che ha da poco cambiato casa: ha spiegato che cercava un sostegno alternativo ai mobiletti su cui di solito si appoggiano i televisori, che generalmente non le piacciono. Ha acquistato le zampe sul sito Pedestal a 260 euro: le sue sono “dusty rose”, ma si può scegliere fra cinque colori. Alcuni dei modelli si trovano anche su Amazon, allo stesso prezzo.

Un diffusore per il phon, da viaggio

Una delle persone che al Post si occupano di analisi dei dati ha preso per la sua compagna un diffusore da viaggio («perché altrimenti doveva portarsi il suo phon col diffusore in ogni viaggio»). Questo diffusore è in silicone e si adatta a diversi modelli di phon: finito l’utilizzo lo si può ripiegare in modo che occupi poco spazio in valigia. La compagna ne è molto soddisfatta e l’ha definito «ottimo». Costa 11 euro, su Amazon.

Una visiera per lavare i capelli ai bambini

La stessa persona ha comprato anche una visiera in silicone per facilitare le operazioni di lavaggio dei capelli di suo figlio, che ha quasi due anni. La visiera dovrebbe impedire allo shampoo di andargli negli occhi, o almeno diminuire il rischio. La recensione onesta su questo prodotto è: «il bambino piange comunque, quando c’è da lavare i capelli: ma forse un po’ meno». Costa 10 euro, su Amazon.

Un kit da disegno

Uno degli sviluppatori del Post ha comprato un kit da disegno da ben 72 pezzi (tra diverse matite da disegno, matite colorate e matite colorate acquerellabili), «perché ogni tanto mi diletto a disegnare e mi servivano strumenti un po’ più utili e vari». Ha trovato il kit su Amazon, a 27 euro.

Fumetti sui paperi

La stessa persona ha poi comprato La saga di Paperon De’ Paperoni, «perché l’ultima volta l’ho letto da piccolo e volevo rinfrescare la memoria», e Darkwing Duck «perché sono profondamente nerd, dai». Li ha trovati rispettivamente a 6 e a 10 euro sul sito di Panini.

