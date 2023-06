La Marina italiana è intervenuta a bordo di una nave turca al largo di Napoli dopo che un gruppo di persone nascoste a bordo avevano cercato di prenderne il controllo

Un’unità della Marina italiana è intervenuta a bordo di una nave cargo turca al largo di Napoli, dopo che un gruppo di persone che si erano nascoste a bordo aveva cercato di prendere il controllo dell’imbarcazione minacciando il comandante e l’equipaggio. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, che si trovava a Manduria, in Puglia, per un ciclo di incontri organizzati da Bruno Vespa.

La nave, la Galata Seaways, era partita mercoledì dalla Turchia ed era diretta in Francia: l’arrivo era previsto per domani. Sulla nave si era imbarcato di nascosto un gruppo di circa quindici persone con l’obiettivo di arrivare in Europa. Sono però state scoperte; due di loro, armate di coltelli, avrebbero cercato di aggredire il comandante e l’equipaggio, che a quel punto ha dato l’allarme e ha cambiato rotta, dirigendosi verso Napoli.

Secondo quanto riferito da Crosetto, l’equipaggio è al sicuro ma l’operazione è ancora in corso.