Celebripost

Una vecchia tradizione del baseball americano prevede che a volte un ospite d’onore faccia un lancio prima dell’inizio di una partita, come nei casi dell’attrice Eva Longoria e del primo ministro britannico Rishi Sunak qualche giorno fa, tra le persone che valeva la pena fotografare in settimana. Rimanendo in tema di sport americani, è stato fotografato con una mazza da softball anche l’attore Jason Sudeikis a una partita di beneficenza tra celebrities. Poi Matt Damon, Martin Scorsese, Jane Fonda e David Harbour al Tribeca Film Festival e Gloria Allred e Melissa McCarthy a una sfilata del Pride.