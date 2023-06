L’apertura dei giornali di oggi è dedicata a molte notizie diverse: l’operazione all’addome a cui è stato sottoposto ieri Papa Francesco, il disegno di legge per il contrasto alla violenza sulle donne approvato ieri dal Consiglio dei ministri, le tensioni nel governo sulla gestione degli interventi di ripristino nelle zone colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna, le conseguenze della distruzione della diga nel sud dell’Ucraina, l’indagine sull’ex presidente del Consiglio D’Alema per la tentata vendita di mezzi militari alla Colombia, le discussioni nel Partito Democratico, e l’assoluzione dello psicoterapeuta Claudio Foti dalle accuse per la vicenda di Bibbiano.