Lionel Messi giocherà negli Stati Uniti con l’Inter Miami

Mercoledì sera il campione del mondo argentino Lionel Messi ha annunciato che al termine del suo attuale contratto con il Paris Saint-Germain, in scadenza il 30 giugno, andrà a giocare negli Stati Uniti con l’Inter Miami. Non andrà quindi al Barcellona, come in molti avevano ipotizzato, né nel campionato di calcio saudita, come tanti altri grandi calciatori di una certa età stanno scegliendo di fare ultimamente.

«Non abbiamo chiuso l’accordo e manca ancora qualcosa, ma abbiamo deciso di continuare il percorso lì» ha detto Messi in un’intervista congiunta ai giornali spagnoli Mundo Deportivo e Sport.

Messi, che il 24 giugno compirà 36 anni, si aggregherà quindi all’Inter Miami, squadra fondata nel 2018 che tra i suoi proprietari ha anche David Beckham. Lo farà a stagione in corso, dato che la Major League Soccer è iniziata e febbraio e terminerà ad ottobre. Attualmente l’Inter Miami è tra le posizioni in classifica che qualificano ai playoff che assegnano il titolo.

