Sono diverse le notizie principali in apertura sui giornali di oggi: la distruzione di una diga nel sud dell’Ucraina e le preoccupazioni per l’inondazione provocata, il voto di fiducia alla Camera sul decreto che contiene la norma che limita il controllo della Corte dei conti sui progetti previsti dal PNRR, gli arresti per violenze e torture di sei poliziotti della questura di Verona, l’indagine sull’ex presidente del Consiglio Massimo D’Alema per la vendita di mezzi militari alla Colombia, e l’assoluzione dello psicoterapeuta Claudio Foti per la vicenda degli affidi nel comune di Bibbiano.