L’Iran dice di aver costruito il suo primo missile ipersonico

L’Iran ha presentato quello che dovrebbe essere il suo primo missile ipersonico, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ufficiale IRNA. Il missile è stato presentato durante un evento a cui era presente anche il presidente Ebrahim Raisi ed è stato chiamato Fattah. Dovrebbe avere una gittata di 1.400 chilometri e, secondo l’agenzia IRNA, «è in grado di penetrare ogni scudo difensivo».

I missili ipersonici si chiamano così perché hanno una velocità che è almeno cinque volte quella del suono, e quindi maggiore di quella che definiremmo semplicemente “supersonica”. Sono una tecnologia militare piuttosto avanzata, e in dotazione a relativamente pochi paesi nel mondo.

Un missile ipersonico può essere molto più veloce di un missile balistico (quelli che viaggiano lungo una traiettoria parabolica, per capirci) e ha la capacità di manovra e l’altezza operativa di un missile da crociera (quelli guidati); potrebbe quindi colpire un bersaglio dalla parte opposta del mondo nel giro di 15 minuti dal momento dell’ordine di lancio e farlo senza farsi intercettare, evitando lungo il tragitto tutti i sistemi di difesa al momento conosciuti.

Non ci sono tuttavia conferme indipendenti sul fatto che Fattah sia davvero un missile ipersonico, e per ora l’Iran non ha fatto test pubblici che possano provare le sue effettive capacità.