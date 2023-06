L’Iran riaprirà la propria ambasciata in Arabia Saudita dopo sette anni dalla rottura delle relazioni diplomatiche

L’Iran riaprirà la propria ambasciata in Arabia Saudita dopo sette anni. Lo ha annunciato un portavoce del ministero degli Esteri iraniano, spiegando che martedì verrà riaperta l’ambasciata del paese nella capitale saudita Riad, mentre mercoledì saranno riaperti anche il suo consolato a Gedda e il suo ufficio di rappresentanza all’Organizzazione della Cooperazione islamica, l’organizzazione internazionale che riunisce più di 50 paesi a maggioranza musulmana. La riapertura dell’ambasciata iraniana in Arabia Saudita è stata annunciata a circa tre mesi dallo storico accordo con cui i due paesi avevano comunicato di voler ristabilire le proprie relazioni diplomatiche, interrotte dal 2016.

L’Iran, governato da una teocrazia sciita, e l’Arabia Saudita, governata da una monarchia assoluta sunnita, sono due dei principali paesi del Medio Oriente: per anni hanno avuto rapporti conflittuali e per la loro grandezza e importanza spesso sono stati considerati come i principali antagonisti in molti avvenimenti della regione. La rottura delle relazioni diplomatiche era avvenuta sette anni fa, quando l’Iran aveva richiamato il proprio ambasciatore dopo che l’Arabia Saudita aveva condannato a morte l’importante religioso sciita Nimr al Nimr. Al tempo in Iran ci furono enormi proteste, e l’ambasciata saudita a Teheran fu incendiata.

Nell’accordo dello scorso marzo Arabia Saudita e Iran si erano impegnati a riaprire le proprie ambasciate, a riattivare un accordo di sicurezza reciproca che era stato sospeso dopo la rottura dei rapporti diplomatici e a concordare i princìpi di rispetto della sovranità degli stati e di non interferenza negli affari interni. Non è comunque chiaro quanto i due paesi si riavvicineranno per davvero. Al momento non ci sono notizie sulla riapertura dell’ambasciata saudita in Iran.

