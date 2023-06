Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano ancora del PNRR e dei ritardi nell’attuazione dei progetti previsti, altri della guerra fra Russia e Ucraina, con i combattimenti vicino alla città russa di Belgorod. La Stampa intervista il ministro dell’Interno Piantedosi sui casi di femminicidio degli ultimi giorni, il Giornale critica i comuni per il numero di multe per infrazioni stradali, il Fatto è contro la produzione e vendita di armi dell’Unione Europea, e Domani critica l’istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta sulla pandemia. I giornali sportivi commentano i risultati dell’ultima giornata di campionato in Serie A, con l’ennesima festa per lo scudetto del Napoli, mentre il Corriere della Sera è stampato su carta verde per la giornata mondiale dell’ambiente.