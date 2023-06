In Russia più di 100 persone sono state arrestate nel corso di manifestazioni in sostegno di Alexei Navalny

Domenica in Russia 109 persone sono state arrestate per aver manifestato in sostegno di Alexei Navalny, il principale oppositore del presidente russo Vladimir Putin, che dal gennaio del 2021 sta scontando una pena di oltre 11 anni di carcere per varie accuse, tra cui oltraggio alla corte, frode e appropriazione indebita, ritenute da lui e da moltissimi altri pretestuose e motivate politicamente.

Il sito russo indipendente OVD–Info, che si occupa di violazioni di diritti umani, ha detto che gli arresti sono stati compiuti in 23 città russe, dove domenica erano state organizzate diverse manifestazioni per chiedere la liberazione di Navalny, in concomitanza con il suo 47esimo compleanno.