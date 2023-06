Almeno una persona è morta e migliaia sono state evacuate a causa delle forti piogge in Giappone

Tra venerdì e sabato le forti piogge dovute a una tempesta tropicale hanno causato inondazioni e grossi danni in alcune zone del centro e dell’ovest del Giappone: almeno una persona è morta, due sono disperse, ci sono alcune decine di feriti e migliaia di persone sono state evacuate, secondo le prime informazioni diffuse sabato mattina dalle autorità locali. In diversi posti però la situazione è già tornata sotto controllo.

La zona con i livelli di allerta più alti è quella della città di Toyohashi, nella provincia di Aichi, nel Giappone centrale: è qui che è stato trovato un uomo di circa 60 anni morto nella sua auto sommersa dall’acqua. Nella provincia occidentale di Wakayama, dove diversi fiumi sono esondati, sono in corso le ricerche di due persone disperse. Tra le zone più colpite c’è anche quella della capitale Tokyo e della vicina città di Koshigaya. Alcune migliaia di persone in quell’area sono rimaste senza elettricità per diverse ore, ma i problemi sono stati risolti quasi ovunque. L’agenzia meteorologica nazionale ha diffuso un’allerta per possibili frane ed esondazioni di fiumi nelle zone intorno a Tokyo, dove nel frattempo gran parte del servizio ferroviario è stato sospeso.