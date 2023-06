Le prime pagine di sabato 3 giugno 2023

I principali quotidiani oggi aprono sulle perplessità espresse dalla Commissione europea dopo che il governo italiano ha deciso di limitare i controlli della Corte dei conti sul PNRR, altri si concentrano da diversi punti di vista sulle celebrazioni del 2 giugno per la Festa della Repubblica. Su molti giornali sono ancora molto presenti commenti e dettagli sull’omicidio di una giovane donna da parte del suo fidanzato avvenuto a Senago, in provincia di Milano. Per lo sport la notizia del giorno è il rinnovo dell’attaccante portoghese Rafael Leao con il Milan fino al 2028.