Sono stati trovati 45 sacchi contenenti resti umani nei dintorni di Guadalajara, in Messico

Le autorità messicane hanno detto di aver trovato almeno 45 sacchi contenenti resti umani in un burrone appena fuori dalla città di Guadalajara, nel Messico occidentale. La polizia li ha trovati mentre era alla ricerca di un gruppo di giovani operatori di call center la cui scomparsa era stata denunciata circa una settimana prima. I corpi però non sono ancora stati identificati, non è chiaro quanti siano in tutto e quale sia stata la causa della morte: è noto che appartenevano sia a uomini che a donne. Il primo sacco era stato trovato martedì ma la ricerca da parte di pompieri e protezione civile è andata avanti ed è ancora in corso. In Messico i casi di sparizioni irrisolte non sono rari e lo stato di Jalisco, dove si trova Guadalajara, è quello in cui il numero è più alto.

