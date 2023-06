Le prime pagine di venerdì 2 giugno 2023

I giornali di oggi si occupano in apertura di notizie diverse: alcuni titolano sull’approvazione da parte del Parlamento europeo di una ulteriore fornitura di armi all’Ucraina la cui produzione potrà essere finanziata anche con i fondi del PNRR e sulle divisioni nel Partito Democratico al momento del voto, altri aprono sui ritardi e i controlli sull’attuazione dei progetti del PNRR, altri ancora si occupano delle celebrazioni per la festa della Repubblica e del discorso tenuto ieri dal presidente della Repubblica Mattarella. Repubblica critica il governo per le ultime decisioni, paragonandolo al governo ungherese di Orban, e il Sole 24 Ore e il Giornale titolano sui dati positivi sull’occupazione ad aprile.